Projeler dijital ortamda takip edilecek

E-belediye uygulamaları konusunda Türkiye’de ilkleri hayata geçiren Kütahya Belediyesi, yeni bir uygulama ile Yapı Kontrol Müdürlüğü’nde dijital ortama geçiyor.

E- belediyecilik uygulamaları ile çevre il belediyelerine ve Türkiye’ye örnek olan Kütahya Belediyesi, yeni bir uygulama ile inşaat ruhsat verilme sürecini dijital ortamda takip edecek.

Yapı Kontrol Müdürlüğü koordinasyonunda İnşaat Mühendisleri Odası Kütahya İl Temsilcisi Kadir Fırat Zeybek ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’a, ruhsat ve projelerin dijitale dönüştürülmesi hakkında bilgi verdiler.

Yapılacak çalışma ile birlikte İnşaat Mühendisleri Odasına bağlı mühendislerin projeleri dijital ortamda takip edilecek ve ruhsat aşamasına gelecek. Uygulama ile birlikte zaman kaybı ve kağıt israfının önüne geçilirken, Kütahya Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü çalışanları ve inşaat mühendisleri projeler üzerinde daha kolay ve hızlı bir çalışma imkanı bulacak.

Dijital çağın gerekliliklerini Kütahya’ya uygulamaktan memnun olduklarını ifade eden Başkan Işık, uygulama ile birlikte belediye personeli ve inşaat mühendislerinin işlemleri daha hızlı bir şekilde yapacaklarını ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.