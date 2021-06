Proje, Müdür Başyiğit’e tanıtıldı

Kütahya Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin "Glowing Pens/Coşkulu Kalemler eTwinning Projesi" hakkında Müdür Başyiğit’e bilgi verildi.

Merkez Hayme Ana MTAL Okul Müdürü Nur Öziltürk ve Proje Yürütücüsü olan İngilizce Öğretmeni Sema Perli, Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit’i makamında ziyaret etti. Sema Perli "Glowing Pens/Coşkulu Kalemler eTwinning Projesi" hakkında Müdür Hasan Başyiğit’e bilgi verdi.

Proje yürütücüsü Sema Perli, Glowing Pens/Coşkulu Kalemler eTwinning projesinin proje final ürünü olan İngilizce ve Türkçe yazılmış " The Prince and The Garnet Girl (Prens ve Nar Kız)" isimli masal kitabını Müdür Hasan Başyiğit’e takdim etti.

Projede öğrencilerin farklı teknikleri ve web 2,0 araçlarını kullanarak yazma becerilerini geliştirmenin hedeflendiği ve her ay yazma etkinlikleri yapılarak öğrencilerde dili kullanma, hayal gücünü, gözlem yapma yeteneğini, ikna kabiliyetlerini ve iletişim kurma becerilerini ileri bir seviyeye taşımanın amaçlandığı vurgulandı.

Müdür Başyiğit, yaptığı başarılı çalışmalar dolayısıyla Glowing Pens/Coşkulu Kalemler eTwinning projesi yürütücüsü Sema Perli’ye ve Okul Müdürü Nur Öziltürk’e teşekkür etti.