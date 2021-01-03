Prof. Dr. Renders: "Mutasyonu fazla abartmamalıyız"

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Rektör Yrd. Prof. Dr. Duygu Perçin Renders, “Mutasyona uğrayan Covid-19’u fazla abartmamak gerekiyor” dedi.

Renders, Türkiye’de de görülen koronavirüs mutasyonu hakkında değerlendirmede bulundu. Renders, “Mutasyona uğrayan Covid-19’u fazla abartmamak gerekiyor. Ekstra bir önlemden ziyade yine aynı şekilde maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymamız yeterli” diye konuştu.

Aşının tek tedavi yöntemi olduğunu vurgulayan Perçin Renders, “Elinize ulaşan ilk aşıyı yaptırın. Ben öyle yapacağım. Aşı ayrımı yapmayın. Onaylanan aşıların hepsi etkili ve antikor oluşturuyor. Sadece ne kadar süre etkili olduğu hakkında net bilgi yok daha. Bir sene olabilir. Sonra aşıyı tekrarlayabiliriz. Bu arada aşı, mutasyona uğrayan koronavirüse karşı da etkili" diye konuştu.

Prof. Dr. Perçin Renders, “Virüslerle yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor.” ifadesini kullanarak, “Yeni koşullara artık alışmamız gerekiyor. 2021 yılı yine maskeli geçecek. Aşılanma süreci zaman alacak. O yüzden tekrar belirtiyorum; önlemlerimizi alalım. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edelim” dedi.