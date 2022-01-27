Prof. Dr. Nijat Baş: "Çocuklarımızın yaşam kalitesini yükseltmek için çalışıyoruz"

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı (AD) Başkanı ve aynı zamanda Kütahya Tip 1 Diyabetliler Derneği Başkanı Prof. Dr. Nijat Baş, dernek faaliyetleri ile birlikte çocuk endokrinolojisi çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Derneğin Tip 1 Diyabetli çocuklarının sağlığını iyileştirmek amacıyla kurulduğunu ifade eden Prof. Dr. Baş, “Tip 1 Diyabet yaşam boyu süren, çocukluk çağının en sık görünen kronik endokrin metabolik hastalığıdır. Kişinin yaşam kalitesini azaltmaktadır. Gün içerisinde kan şekeri ölçümü, sağlık açısından birçok kez yapılmak zorundadır. Özellikle Tip 1 Diyabetli çocuklarda ölçüm sıklığı günde 8-10 defaya kadar çıkmaktadır. Bu kapsamda, Valilik koordinasyonunda derneğimizle, Kütahya’da yaşayan Tip 1 Diyabetli 83 çocuğumuza 24 saat boyunca kan şekeri izlemini sağlayan cihazların takılması sağlandı. Çocuklarımızın yaşam kalitesini yükseltmek için çalışıyoruz” dedi.

"Büyükşehirlerdeki tüm tedaviler yürütülmektedir"

Kütahya’da bulunan Çocuk Endokrinolojisinde, diğer büyükşehirlerde yapılan tüm tetkik ve tedavilerin yürütüldüğünü belirten Baş, “3 yıldır çalışmakta olduğum Kütahya ilinde Çocuk Endokrinoloji açısından diğer büyükşehirlerde yapılan tüm tetkik ve tedaviler tarafımca yürütülmektedir. Çocuk Endokrinoloji Polikliniğimizde boy kısalığı, büyüme hormonu eksikliği, erken ergenlik, gecikmiş ergenlik, şeker hastalığı, kan şekeri düşüklüğü (hipoglisemi), obezite, hipotiroidi, hipertiroidi, cinsel gelişim bozuklukları, adet düzensizlikleri, kıllanma, böbrek üstü bezi hastalıkları, hipofiz bezi hastalıkları, büyüme ile ilgili sendromlar, D vitamini ile ilgili hastalıklar, kalsiyum ve fosfor metabolizması bozuklukları, raşitizm ve diğer kemik metabolizma hastalıkları gibi birçok hastalığın tanı ve tedavisi yapılmaktadır. Bununla birlikte ulusal konjenital hipotiroidi ve yeni başlanan ulusal konjenital adrenal hiperplazi taraması tarafımızca yürütülmektedir” şeklinde bilgiler verdi.