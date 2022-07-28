Kütahya’da, Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi çerçevesinde Porsuk Barajı’na pullu sazan yavrusu bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ve Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen projenin sürdürülebilir balık yetiştiriciliği için önemine dikkat çeken Vali Ali Çelik, il genelinde 150 su kaynağına toplam 1 milyon adet pullu sazan yavrusu bırakıldığını belirtti.

Porsuk Barajı’na 200 bin pullu sazan yavrusu bırakıldığını dile getiren Vali Çelik, bölgede S.S. Sofça, Sobran, İncesu, Kalburcu Çiftliği Kooperatifi bünyesinde 40 kişinin balıkçılık yaparak geçimini sağladığını söyledi.

2002 yılından itibaren uygulanan projeyle 3 milyon 300 bin balığın su kaynaklarına kavuşturulduğunu aktaran Vali Çelik; projeyle iç su stoklarının takviyesi, sürdürülebilir balıkçılık, ekolojinin korunması, su kaynaklarındaki nesli tehlike ve baskı altında olan türlerin desteklenmesinin amaçlandığını kaydetti.

Balıkçılıkta yaşanan üretim artışına değinen Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Altuğ Atalay, “Geçen yıl 1,5 milyar dolarlık ihracat yapıldı. Büyük bir rakam, önemli bir endüstri. Bunun daha da yaygınlaşması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” dedi.

Programa; Vali Ali Çelik, Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Altuğ Atalay, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık, yetiştiriciler ve vatandaşlar katıldı.