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Pompalı tüfekle havaya ateş eden sürücü yakalandı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde pompalı tüfekle havaya ateş eden kişi polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

KÜTAHYA 23.10.2021, 13:26
Pompalı tüfekle havaya ateş eden sürücü yakalandı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde pompalı tüfekle havaya ateş eden kişi polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Kütahya’dan Tavşanlı istikametine otomobili ile gitmekte olan H.U., rastgele havaya ateş ettiği ihbar edildi.

Yapılan ihbar üzerine polis ekipleri aracı yakalamak için çalışma başlattı. Tavşanlı ilçesine geldiği sırada, Tavşanlı Trafik Denetim Bölge Şefliği önünde dur ihtarına uymayarak ilçe merkezine gitmesi ile kovalamaca başladı.

Aracı takip eden polis ekipleri Tavşanlı çevre yolu Sadık Penbe caddesi kavşağındaki trafik ışıklarında önü polis aracı ile kesilerek yakalandı.

Araç içerisindeki H.U. polis ekiplerince gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada bir adet pompalı tüfek ele geçirildi. Göz altına alınan H.U. adliyeye sevk edildi.

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