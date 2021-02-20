Polis uyuşturucuya geçit vermedi

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde şehir dışından ilçeye uyuşturucu getireceği bilgisi edinilmesi üzerine harekete geçen emniyet birimleri 15 gram Bonzai ele geçirdi.

Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin Tavşanlı ilçesine uyuşturucu getirileceği bilgisi alması üzerine harekete geçti. Ekipler Domaniç-Tavşanlı yolu üzerinde yapmış oldukları uygulama neticesinde şüpheli aracı durdurdu. Şahıs ve araç üzerinde arama yapan ekipler 15 gram Bonzai ele geçirdi.Şüpheli O.K.,E.E. ve İ.T. isimli kişilere adli tahkikat başlatıldı. E.E. ve İ.T.’nin çeşitli suçlardan arandığını tespit edildi. Şüpheliler gözaltına alındı.