Polis otogarda tarihi eser niteliğinde tüfek ve silah ele geçirdi

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde polisin durdurduğu araçta tarihi eser niteliğinde bir tüfek ve silah ele geçirildi.Tavşanlı Otogar’da yapılan kontrollerde 43 BF 994 plakalı araç şüphelenilerek durdurulmuş araçta bulunan Sefa E.(37) ve Özkan Ö. (38) olduğu görülmüş yapılan kaba üst aramasında herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmamış, araçta gözle görünür yerde yapılan aramada tarihi eser olarak değerlendirilen 1 adet tüfek ve 1 adet altı patlar tabanca olduğu tespit edilmiş; şahıslar gerekli işlemler için Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.