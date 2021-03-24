banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Arena’da başladı
AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Arena’da başladı
Bu balıklar seyirlik!
Bu balıklar seyirlik!
İstanbul'da kar yağışı trafiği durma noktasına getirdi
İstanbul'da kar yağışı trafiği durma noktasına getirdi
İrfan Can ve Nazım Sangare Milli Takım kadrosundan çıkarıldı!
İrfan Can ve Nazım Sangare Milli Takım kadrosundan çıkarıldı!

Plastik boru tesisatçısı kursuna yoğun ilgi

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından ’’Plastik boru tesisatçısı’’ kursu açıldığı bildirildi.

KÜTAHYA 24.03.2021, 10:10
2
Plastik boru tesisatçısı kursuna yoğun ilgi

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından ’’Plastik boru tesisatçısı’’ kursu açıldığı bildirildi.

Şaphane Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ali Dinçay, yaptığı açıklamada, ’’Plastik boru tesisatçısı, plastik boruları montaja hazırlama ve montajını yapma becerisine sahip olan bireydir. Plastik Boru Tesisatçısı kursu ise plastik boru tesisatçısı mesleğini yürüten veya yürütmek isteyen bireylerin, Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı 192 saatlik kursunu ilçemizde başlattık. Masa üzerinde çizimlerle başladığımız ve usta öğreticimiz tarafından daha sonra uygulama bölümüne geçilecek kursumuz sonunda, başarılı kursiyerlerimize sertifika verilecek’’ dedi.
Yorumlar (0)
banner422
hafif kar yağışlı