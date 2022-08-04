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Pınarbaşı’na 100 metreküp kapasiteli su deposu

Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel, ilçede yapımına başlanan içme ve kullanma suyu deposunda incelemelerde bulundu.

KÜTAHYA 04.08.2022, 12:01
Pınarbaşı’na 100 metreküp kapasiteli su deposu

Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel, ilçede yapımına başlanan içme ve kullanma suyu deposunda incelemelerde bulundu.

Pınarbaşı Mahallesi’nde yapımına başlanan 100 metreküp kapasiteli su deposu çalışmalarını yerinde inceleyen, Belediye Başkanı Gökhan Gürel, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İçme ve kullanma suyu deposu ile terfi hattının 120 takvim gününde tamamlanmasının planlandığı belirtildi.

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