Pideyi sıcak tüketmek için birbirleriyle yarışıyorlar

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde pideyi sıcak tüketmek isteyen vatandaşlar iftara yakın bakkal dükkanına gelen pideyi alabilmek için adeta birbirleriyle yarışıyorlar.

Ramazan aylarında iftar sofralarının vazgeçilmezi olan pideyi sıcak olarak tüketmek isteyen onlarca kişi saatler öncesinde Şehitler Mahallesindeki bakkalın önünde beklemeye başlıyor. Bakkala sipariş edilen, fırından yeni çıkarılan sıcak pidelerin bulunduğu aracın gelmesiyle o anı bekleyen vatandaşlar araçtaki sıcak pideleri kapabilmek için uğraş veriyorlar.

Günde yaklaşık 120 sıcak pidenin iftara yakın kısa sürede kapışıldığını söyleyen Bakkal sahibi Hüseyin Arlı,” Sıcak pide alacak kişiler önceden bize gelerek isim ve pide adedini yazdırıyor. Biz de toplam pide sayısını pide fırınına bildiriyoruz. İftara 15-20 dakika kala ise pideler geliyor. Pide aracı geldiğinde tüm uyarılarımıza rağmen vatandaşlarımız sıraya girmiyor. Herkes bir an önce pidesini alıp iftarını yapabilmek için büyük uğraş veriyor. Bu kargaşanın nedeni insanların iftarda dumanı tüten sıcak pide yemek istemesi” dedi.