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Pazaryerlerinde “Gelin HES kodunu birlikte alalım” stantları
Korona virüs tedbirleri kapsamında pazaryerlerinde başlatılan HES kodu uygulaması sonrası vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla Kütahya AK Parti İl ve İlçe Teşkilatlarınca pazaryerlerinde, “Gelin HES kodunu birlikte alalım” stantları açıldığı bildirildi.
KÜTAHYA 11.12.2020, 17:57
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Korona virüs tedbirleri kapsamında pazaryerlerinde başlatılan HES kodu uygulaması sonrası vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla Kütahya AK Parti İl ve İlçe Teşkilatlarınca pazaryerlerinde, “Gelin HES kodunu birlikte alalım” stantları açıldığı bildirildi.Konuyla ilgili bir açıklama yapan AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, “ AK Parti Kütahya İl ve İlçe Teşkilatlarımız tarafından il merkezi ve ilçelerimizde kurulan pazaryerlerinde açılan “Gelin HES kodunu birlikte alalım” stantlarında HES kodu olmayan vatandaşlarımıza HES kodu almalarında yardımcı olunmaktadır” dedi.
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