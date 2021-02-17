Pazarlar’da ’Umutlu olmak için diyecek sözümüz var’ projesi

Kütahya’nın Pazarlar İlçesine bağlı Sofular köyündeki ilkokul öğrencileri ve velileri, topluma örnek olacak olan sosyal bir projeye öncülük etti.

Sofular İlkokulu 1. sınıf öğretmeni Ömer Çetin ve Pazarlar İlkokulu 3. sınıf öğretmeni Yasin Gülalan’ın kuruculuğunda 6 okul öğrenci ve velilerinin katılımıyla eTwinning projesi başlatıldı.

eTwinning platformunda yürütülen, “Umutlu olmak için diyecek sözümüz var” projesi veliler ve öğrenciler tarafından büyük ilgi görüyor.

Proje yürütücüsü Ömer Çetin, “Projenin amacı öğrencilerin velilerine söyleyemediklerini belirleyerek, bu konularla alakalı Rehber Öğretmeni Mutlu Alabaş tarafından velilere verilen seminerlerle öğrenci velilerini bilgilendirip, öğrenci velilerinin kendi öğrencileriyle empati kurmalarını sağlamaktır. Bu projeyle öğrenciler babalarına annelerine söyleyemediklerini istediği şekilde videoya çekerek proje öğretmenlerine ulaştırıyor. Proje öğretmeniyle rehber öğretmen beraber öğrencinin sorunlarını belirleyerek bu konular hakkında velilere Rehberlik hizmeti sunuyor” dedi.

Proje öğretmeni Yasin Gülalan ise, “Bu projeyle ev ortamında eğitim gören öğrencilerin sorunlarını belirleyip velilerimize bu sorunlarla alakalı çözüm yolları göstermek istedik dedi. Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerimiz evde psikolojik olarak çok zorlanıyorlar. Eğer evde veliler öğrencilerimizi anlamaya çalışıp öğrencilerin sorunlarını çözmeye çalışırlarsa Uzaktan eğitim süreci daha verimli geçiyor. Bunun içinde öğrenci velilerinin öğrencileri anlamaya çalışması ve onlarla empati kurması çok önemli Bu proje sayesinde velilerimizle birlikte dana güçlü oluyoruz” dedi.