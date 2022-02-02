Pazarlar’da “Tavuk vebası” taraması

Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Veteriner Hekimlerince Avian Influenza (Tavuk vebası) hastalığına karşı kanatlı hayvanlardan numune alınarak tahlil için ilgili laboratuvarlara gönderildiği bildirildi.

Pazarlar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Veteriner Hekimleri tarafından ilçeye bağlı Akşinik, Örey, Yenice, Orhanlar, Sofular ve Saray köylerinde Avian influenza (Tavuk vebası) aktif survey çalışması için numuneler alınarak ilgili laboratuvarlara gönderildi.

Pazarlar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emrah Meydan, “Pazarlar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz Veteriner Hekimleri tarafından köylerden kanatlı hayvanlara yönelik sağlık taraması kapsamında numuneler alınmıştır. Köylerde tavuk sahiplerine kanatlı hastalıkları konusunda bilgiler verilmiştir” dedi.