Pazarlar’da sağlık hizmetleri yerinde değerlendirildi

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince Pazarlar Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi ve Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ziyaret edilerek hizmetleri yerinde değerlendirildi.

Ziyarette, hizmet sunum alanları ve yürütülen sağlık hizmetleri hakkında bilgi alan İl Sağlık Müdürü Eser Şenkul, Aile Hekimleri, Aile Sağlığı Çalışanları, Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu çalışanları ile sohbet etti. Personele çalışmalarından dolayı teşekkür ederek kolaylıklar diledi.

Sağlık tesislerinin fiziki şartlarını da inceleyen Müdür Şenkul’a ziyaretinde, Destek Hizmetleri Başkanı Mehmet Eşsiz ile Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Ertan Akça eşlik etti.