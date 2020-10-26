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Pazarlar’da ilçe pazarı kapatıldı

PAZARLAR İLÇE PAZARI KAPATILDI

KÜTAHYA 26.10.2020, 16:22
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Pazarlar’da ilçe pazarı kapatıldı

Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde Korona virüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde perşembe günleri kurulan sebze ve meyve pazarı, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla kapatıldı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun yaptığı toplantı sonunda yapılan açıklamada, “Toplantıda ilçemizin sağlık sorunları, alınması gereken tedbirler ve bu doğrultuda yürütülecek faaliyetler görüşülmüş olup; alınan karar gereği her hafta Perşembe günü kurulan ilçe pazarı ile Salı günü kurulan Yakuplar Mahallesi pazarının kurulmamasına ve gün içerisinde seyyar olarak gelen sebze ve meyve satıcılarının da satışına izin verilmemesine oy birliğiyle karar verilmiştir” denildi.

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