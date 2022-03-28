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Pazarlar’da, "En İyi Narkotik Polisi Anne" semineri
Kütahya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, Pazarlar ilçesinde "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi çerçevesinde seminer verildiği bildirildi.
KÜTAHYA 28.03.2022, 10:44
Kütahya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, Pazarlar ilçesinde "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi çerçevesinde seminer verildiği bildirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelince Pazarlar Çok Programlı Lisesinde 45 anne ve anne adayına “En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi çerçevesinde eğitim verildi. Ayrıca UYUMA uygulaması hakkında bilgilendirme yapılarak, "İki Ekmek" isimli kısa film izlettirildi.