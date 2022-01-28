Pazarlar’da çiftçilere bilgilendirme toplantısı

Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce çiftçi eğitim toplantısı gerçekleştirildi.

Pazarlar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından İlçeye bağlı Sofular Köyü ve Yakuplar Mahallesinde çiftçilere yönelik 2022 yılı Çiftçi Eğitim ve Yayım Programı kapsamında Tarım Sigortaları, Tarım Araçlarının güvenli kullanımı, Tarımsal Kuraklıktan korunmak ve Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) tanıtımı konularında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Bu konuda bilgi veren Pazarlar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emrah Meydan, “Pazarlar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından 2022 yılı çiftçi eğitim ve bilgilendirme toplantısı kapsamında bu hafta Sofular köyü ve Yakuplar Mahallesi ziyaret edildi. Köylerimizde üreticimiz ile bir araya geliyoruz ve Bakanlığımızın güncel konulardaki çalışmaları hakkında bilgi veriliyoruz. Çiftçilerimiz ile tarım ve hayvancılık üretim konularında sorun ve önerileri istişare ettik” dedi.

Toplantıda çiftçilere, desteklemeler ve yapılan çalışmalar anlatıldı.