Pazarlar’da çiftçi eğitim ve bilgilendirme çalışmaları

Pazarlar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce 2022 yılı çiftçi eğitim ve bilgilendirme toplantısı kapsamında Sofular köyü ve Yakuplar Mahallesinin ziyaret edildiği bildirildi.

Köylerde üreticiler ile bir araya gelen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik elemanları Bakanlığın güncel konulardaki çalışmaları hakkında bilgiler veriyor. Ayrıca tarım ve hayvancılık ile üretim konularında sorun ve öneriler istişare ediliyor.