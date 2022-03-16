Pazarlar’da çevreye duyarlı çocuklar yetişiyor

Kütahya’nın Pazarlar ilçesindeki ’Erken Çocukluk Döneminde Geri Dönüşüm Ambalajları Kursu’ ilgi görüyor.

Erken Çocukluk Döneminde Geri Dönüşüm Ambalajları Kursunu veren okul öncesi öğretmeni Mustafa söylemez, “Erken Çocukluk Döneminde Geri Dönüşüm Ambalajları kursumuzda kursa katılan çocuklara Kurallara Uyma, Sabır, Sorumluluk, Yardımlaşma ve işbirliğinin kazanılması amaçlıyoruz. Erken çocukluk döneminde verilecek çevre eğitimi, çocukların çevresel farkındalık ve tutumları üzerinde oldukça etkilidir. Çocuklar, çevre konularına ilişkin duyarlılık kazanmaların yanı sıra, onların sorumluluk duygularının gelişmesine, grup ile hareket etme becerilerinin artmasına da katkı sağlar. Böylece bu kurs programı, bir yandan çevre kirliliği konusunda duyarlı bireyler yetiştirilmesini sağlarken, bir yandan da çocuklarımızın karakter gelişimine katkı sağlayarak, bireylerin bilinçlenmesini sağlıyoruz” dedi.

Pazarlar Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Abdullah Çalışkan ise, “Pazarlar Anaokulunda açtığımız Erken Çocukluk Döneminde Geri Dönüşüm Ambalajları Kursumuz ile Çevreye duyarlı çocuklar yetiştirmek istiyoruz” dedi.