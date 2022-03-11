Pazarlar’da ’Arıcılık Yetiştiriciliği Kursu’na ilgi

Kütahya’nın Pazarlar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün işbirliği ile Arı Yetiştiriciliği Kursu açıldı.

Üreticilerin yoğun ilgi gösterdiği kursta, arı bakımından besleme tekniklerine, hastalık ve zararlılarla mücadeleden modern arıcılık yöntemlerine, temel arıcılık kuralları, üretim süreçleri, arı türleri ve bal çeşitleri ile gezginci arıcılık ve organik arıcılık hakkında, uzmanlar tarafından eğitimler veriliyor.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün işbirliği ile Arı Yetiştiriciliği kursunu Veteriner hekimler Ersin Apa ve Galip Hakan Kurt tarafından verildi.

Arı yetiştiriciliği kursunda eğitim veren Veteriner Hekim Ersin Apa, arıcılıkta eğitimin önemine dikkat çekerek, bölgede arıcılığın yaygın olduğunu ve bal üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. (MB-EFE)