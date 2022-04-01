Son Dakika
Pazarlar’da anasınıfı öğrencilerine süt eğitimi
Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde "E-twinning-Bir Bardak Sağlık“ isimli proje çerçevesinde anasınıfı öğrencilerine süt eğitimi verildiği bildirildi.
KÜTAHYA 01.04.2022, 10:02
Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde "E-twinning-Bir Bardak Sağlık“ isimli proje çerçevesinde anasınıfı öğrencilerine süt eğitimi verildiği bildirildi.
Pazarlar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Veteriner Hekimleri tarafından, "E-twinning-Bir Bardak Sağlık “ projesi çerçevesinde Sofular İlkokulu anasınıfı öğrencilerine süt eğitimi verildi.