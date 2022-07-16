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Pazarlar tek yürek oldu

Kütahya’nın Pazarlar ilçesi, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişiminin 6. yıl dönümünde tek yürek, tek ses oldu.

KÜTAHYA 16.07.2022, 11:25
Pazarlar tek yürek oldu

Kütahya’nın Pazarlar ilçesi, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişiminin 6. yıl dönümünde tek yürek, tek ses oldu.

Programda bir konuşma yapan Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, "Türkiye aşkına canlarını hiçe sayan aziz şehit ve gazilerimizi anmak için Pazarlarlı hemşehrilerim ile aynı heyecan ve aynı birliktelik ruhu ile bir arada idik. Rabbim birliğimizi daim, ülkemizi ilelebet payidar kılsın inşallah. Bundan 6 yıl önce hainlerce tertip edilen darbe girişimini unutmayacak, unutturmayacağız" dedi.

Darbe girişiminin gerçekleştirildiği saat 00.13’te tüm illerde olduğu gibi Pazarlar’da da sela okundu. Program, tüm şehitler için dua edilmesiyle sona erdi.

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