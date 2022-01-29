Pazarlar polisi KADES’in tanıtımı için stant açtı

Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde polis ekipleri, Kaymakam Ferhat Gür ve Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci’nin katılımı ile pazaryeri girişine açtıkları stantta Kadın Acil Destek İhbar Hattı (KADES) mobil uygulamasını tanıttı.

Pazaryeri girişine kurulan stantta kadınları bilgilendiren polis ekipleri, şiddet ve taciz gibi kötü eylemlerle karşılaşmaları durumunda kendilerine bir tuş kadar yakın olduklarını ifade ettiler.

Kadınlara broşür dağıtan ekipler, bazılarının telefonuna KADES’i indirerek nasıl kullanacaklarını uygulamalı olarak gösterdi.

Kadın haklarının korunması, toplumsal farkındalığın arttırılmasını amaçlanan etkinliğe, kadınlar yoğun ilgi gösterdi.

Pazarlar İlçe Emniyet Amiri Mehmet Usanmaz, “Bugün ilçemizde kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla KADES standımızı kurduk. İlçemizin kadınlarına, şiddete uğramadan önce veya uğradıktan sonra neler yapacaklarıyla ilgili bilgilendirmeler yapıyoruz. İlçemizde yaşanabilecek her tür olayda da emniyet birimimizin vatandaşların sorunlarına çözüm bulmak için buradayız. Vatandaşlarımız ilçe emniyet amirliğine her türlü sorunda çekinmeden gelebilirler” diye konuştu.

Uygulama ile son yıllarda artış gösteren kadına şiddet olaylarının önlenmesi, şiddet gören veya şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınlara ulaşılabilmeyi hedeflediklerini söyleyen Pazarlar İlçe Kaymakamı Ferhat Gür, “Akıllı telefonlara indirilen uygulama ile aile içi ve kadına yönelik şiddet mağduru kadınların bulunduğu koruma, acil durumlarda bir tuşla olay yerine en yakın güvenlik gücünün intikal etmesi sağlanacak. Kadınlarımızın ve çocuklarımızın huzuru ve güvenliği için bu uygulamayı kullanmayı ihmal etmeyelim. Güvenlik güçlerimizin bu konudaki çalışmaları kararlılıkla devam edecektir” şeklinde konuştu.