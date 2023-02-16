Pazarlar Halk Eğitim Merkezi depremzedeler için üretiyor

Kütahya’nın Pazarlar Halk Eğitim Merkezi, depremzedeler için üretim seferberliği başlattı.

Pazarlar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü deprem bölgesindeki depremzedeler için vatandaşların desteği ile alınan kumaşlarla etek, tişört, buluz, bere, kazak, gömlek, çeket ve mont üretimine başladı.

Deprem bölgesindeki vatandaşlara ve çevre iller ve ilçelere yerleşen depremzedelere destek olmak için sürekli üretim yapan Pazarlar Halk Eğitim Merkezi adeta bir üretim merkezine döndü.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem sonrası Pazarlar Halk Eğitimi Merkezi kursiyerleri ve usta öğreticileri depremin ilk gününden itibaren depremzedeler için bere, atkı, eşofman takımı, eldiven, battaniye, sweatshirt hazırlamaya başladılar.

Usta Öğreticisi Havva Babur, ”Pazarlar Kaymakamlığı ve Pazarlar Belediyesi’nin destekleri ile Halk Eğitimi Merkezi’nde güzel bir çalışma yaptık. Bizler depremzedelere dokunmak istedik. İnşallah dokunabilmişinizdir. Onları ısıtmak istedik. Buluz, alt takım, üst kıyafet, penye, pantolonları üretiyoruz. Kursiyerler ile birlikte bir şeyler yapmaya çalıştık” dedi.

Usta öğreticisi Meryem Aydın, “Pazarlar Halk Eğitimi Merkezi olarak depremzedeler için giyim mağazamızı açtık. Kendi ürettiğimiz çekte, mont, yelek, eşofman takımlarını depremzedeler için hazırladık. Buraya gelen depremzedeler buradan ücret ödemeden ihtiyacı olan elbiseleri alabilirler. Bizlere destek veren sevgili Pazarlar halkına ve Pazarlar hanımlarına teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

İhtiyaç duyulduğu tarihe kadar sürekli üretim gerçekleştireceklerini söyleyen Pazarlar Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Abdullah Çalışkan, “Depremzedelere destek olmak için Müdürlüğümüz bünyesinde açılan dikiş kurslarımızda usta öğreticilerimiz, kursiyerlerimiz ve kumaş desteğinde bulunan yardımseverlerimizin katkılarıyla üretilen ürünlerimizi deprem bölgesine gönderdik. Çalışmalarımızı devam ediyoruz. Merkezimizde oluşturduğumuz giyim mağazasında depremzedeler ücretsiz ihtiyacı olan giyimleri alabiliyorlar. Bölgemizde bulunan depremzedeleri Halk Eğitimi merkezimize bekliyoruz. Merkezimizde hummalı bir çalışma var. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi. Cuma günü depremzedelere gönderilmek üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edeceğiz” diye konuştu.