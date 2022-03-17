Pazarda satışa çıkan su kabakları ilgi odağı

Kütahya’nın Emet ilçesinde emekli Öğretmen Hüsnü Öztürk’ün kendi tarlasında yetiştirdiği ve pazarda satışa sunduğu su kabakları halkın ilgisini çekiyor.

Genelde süs olarak ilgi gören su kabakların tanesi 20 ila 25 TL arasında alıcı buluyor.

Su kabaklarının daha çok nostalji amaçlı satın alındığını ifade eden Hüsnü Öztürk,” Emekli olduktan sonra kendi tarlamda doğal ürünler yetiştirmeye başladım. Bunlardan biride su kabağı. Çekirdeklerini başta şeker hastalarının şifa bulmak amaçlı kullandıkları su kabakları abajur olarak kullanılmasının yanında nostaljik süs olarak da satın alınıyor. Tarihte atalarımızın su kabı ve sürahi olarak kullandıkları su kabakları, yüzmede can simitleri olarak da kullanılırdı. Su kabağının kemane gibi müzik aletlerinde de kullanıldığını biliyoruz. İlçe pazarımızda organik ürünler olan ardıç katranı, el yapımı sabun gibi ürünler yanında kendi ürettiğim su kabaklarını da satıyorum ”dedi.

Öztürk, son yıllarda Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerince açılan Su Kabağı İşlemeciliği kurslarına katılan vatandaşların su kabaklarından gece lambası ve avize gibi süs eşyaları yapmasının su kabağına olan talebi artırdığını söyledi.