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Pazarda çörek otu satıyor

PAZARDA ŞİFA DAĞITIYOR

KÜTAHYA 10.09.2020, 08:49
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Pazarda çörek otu satıyor

Kütahya’nın Emet ilçesinde seyyar makinede sıkılarak imal edilen çörek otu yağı rağbet görüyor.

İlçe pazarında seyyar makinede sıkarak imal ettiği çörek otunun yağını satan Şaban Kısacık, halkın yoğun ilgisinden memnun olduğunu söyledi. Çörek otu yağının A, B ve C vitaminlerinin yanı sıra kalsiyum, potasyum, magnezyum ve çinko gibi değerli bileşenleri içerdiğini belirten Kısacık, ”Çörekotu yağı ağrı kesici özelliğinin yanı sıra, astım ya da alerjik reaksiyonları olan kişilere de fayda sağlar. Bronşit ve öksürüğe iyi gelir. Özellikle nezle, grip için etkilidir. Vatandaşların gözü önünde seyyar makinenin haznesine atarak çıkardığım kendi tarlamda yetiştirdiğim çörek otunun doğal yağını 100, 250 ve 500 gramlık şişelere doldurup satarak geçimimi sağlıyorum.”diye konuştu.

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