Parmakören’deki beton asfalt çalışması tamamlandı

Kütahya’da, Parmakören mahallesi ile yeni cezaevi arasındaki bağlantı yolunda yapımı tamamlanan beton asfalt çalışmasını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Alim Işık, 2022 yılı içinde de beton asfalt uygulamasının devam edeceğini söyledi.

İlki Enne Mahallesinde yapılan beton asfalt uygulamasının ikincisi Parmakören Mahallesi ile yeni cezaevi arasındaki bağlantı yolunda uygulandı.

Çalışmayı yerinde inceleyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, çalışmaların 15 gündür devam ettiğini, yolun tamamının 3,5 kilometre uzunluğunda olduğunu ve 8 bin ton beton asfalt uygulandığını ifade etti.

Başkan Işık, “Yol tamamlanmasının ardından derzler ve yol çizgi uygulaması yapılacak ve Parmakören mahallemizle yeni cezaevimiz doğrudan bağlanmış olacak. Bu güzel eserin şehrimize kazandırılmasında emeği geçen başta asfalt ekiplerimiz olmak üzere, fen işleri müdürlüğümüz, ilgili başkan yardımcılarımız ve çalışan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Şehrimize hayırlı olsun” dedi.

Başkan IşıK, “Enne mahallesinde ilk uygulaması yapılan beton asfalt kaplama imalatı, Parmakören mahallemizde de tamamlanmış olacak. Bundan sonrada diğer programlarımız devam edecek. 2021 yılı sezonu içerisinde 28 bin 300 tonluk beton asfalt uygulaması olacağını paylaşmıştık. 2022 yılı içinde de birçok mahallemizde aynı uygulamamız devam edecek” diye konuştu.