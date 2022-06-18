banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Beşiktaş, Gedson Fernandes’i açıkladı
Beşiktaş, Gedson Fernandes’i açıkladı
Beytullah’a yüz sürmek tarih oldu
Beytullah’a yüz sürmek tarih oldu
YKS için son uyarılar!
YKS için son uyarılar!
Alişan Lojistik yılın lojistik şirketi oldu
Alişan Lojistik yılın lojistik şirketi oldu

Parklar yenileniyor

Kütahya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, şehir merkezindeki tüm park ve bahçelerde genel temizlik ve bakım çalışmalarını sürdürüyor.

KÜTAHYA 18.06.2022, 11:44
Parklar yenileniyor

Kütahya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, şehir merkezindeki tüm park ve bahçelerde genel temizlik ve bakım çalışmalarını sürdürüyor.

Kütahya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bir yandan mevcut parkların bakım onarım ve çevre düzenlemelerini yaparken bir yandan da mahallelerimize yeni parklar kazandırmaya devam ediyor.

Vatandaşların, çocuklarıyla güven içinde parklarımızda vakit geçirmelerini sağlamaları, keyifli anları yaşamaları için parklarımızdaki temizlik, bakım ve onarım çalışmaları devam edecek.

Yorumlar (0)
25°
az bulutlu