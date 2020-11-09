banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

Son Dakika
Dolar 8.20 TL seviyesinde
Dolar 8.20 TL seviyesinde
Türkiye’nin yüzde 6’sı köpek sahibi
Türkiye’nin yüzde 6’sı köpek sahibi
Piyasalarda coşku var
Piyasalarda coşku var
Melania Trump boşanmak için gün sayıyor
Melania Trump boşanmak için gün sayıyor

Parklar güneş enerjisi ile aydınlatılacak

PARKLAR GÜNEŞ ENERJİSİ İLE AYDINLATILACAK

KÜTAHYA 09.11.2020, 12:20
3
Parklar güneş enerjisi ile aydınlatılacak

Kütahya’nın Gediz Belediyesi, parklara güneş enerjili aydınlatma sistemleri kurarak, ilçede bir ilke daha imza attı.

Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, yaptığı açıklamada, “İlçemizde bulunan yeşil alan ve parklarda güneş enerjili aydınlatma sistemlerini yaygın hale getirmeyi hedefleyen belediyemiz kent içinde bulunan yeşil alan ve parklara kurduğu güneş enerjili aydınlatma sistemleri ile hem tasarruflu doğal enerji kaynaklarını kullanılabilir hale getiriyor hem de mevcut aydınlatma sistemlerinden dolayı ortaya çıkabilecek güvenlik sorununu ortadan kaldırıyor. Vatandaşlara hizmet konusunda teknolojinin ve doğanın kendilerine sunduğu her türlü imkânı en iyi şekilde değerlendiriyoruz" dedi.

Yorumlar (0)
banner417
18°
parçalı az bulutlu
banner378