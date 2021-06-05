Park halindeki otomobilde uyuşturucu düzeneği ve pompalı tüfek ele geçirildi

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde park halindeki araçta pompalı tüfek, uyuşturucu madde içiminde kullanılan düzenek ve 3 adet av kartuşu ele geçirildi.

Alanın bilgiye göre, Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde, İstasyon Mahallesi’nde park halindeki Ş.K.’ye (32) ait araç içerisinde yapılan aramada pompalı tüfek, uyuşturucu madde içiminde kullanılan düzenek ve 3 adet av kartuşu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli Ş.K. hakkında adli işlem başlatıldı.