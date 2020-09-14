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"Özel okullar, salgından en çok etkilenen sektörlerin başında geliyor"
KÜTAHYA FİNAL AKADEMİ ORTAOKUL VE ANADOLU LİSESİ MÜDÜRÜ MUHAMMET UYGUN, COVİD-19 SALGININDAN EN ÇOK ETKİLENEN SEKTÖRLERİN BAŞINDA ÖZEL OKULLARIN GELDİĞİNİ İFADE ETTİ.
KÜTAHYA 14.09.2020, 11:11
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Kütahya’da özel bir okulun Müdürü Muhammet Uygun, Korona virüs (Covid-19) salgınından en çok etkilenen sektörlerin başında özel okulların geldiğini ifade etti.
Uygun, "Şu an Milli Eğitim Müdürlüğü’nün izni ile sadece 8 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim vermekteyiz. Diğer sınıflar için ise canlı sanal sınıflar oluşturdu. Öğrencilerimizi ateş ölçer ile okula almaktayız. Sosyal mesafe, maske ve hijyene çok dikkat etmekteyiz. Sosyal mesafeye uygun dersliklerde 12-14 kişilik sınıflarda ders alan öğrencilerimiz güven içindedir" diye konuştu.
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