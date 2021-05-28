Özel öğrenciler, Müdür Başyiğit ile röportaj yaptı

Kütahya Çinikent Özel Eğitim Ortaokulu öğrencileri İl Milli Eğitim Müdürünün görevleri, pandemi sürecinde okullarda alınan önlemler, uzaktan eğitimde özel gereksinimli öğrencilerle ilgili yapılan faaliyetler hakkında İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ile röportaj yaptılar.

Çinikent Özel Eğitim Ortaokulu Okul Müdürü Mustafa Çolak, Özel Eğitim Öğretmeni Esra Dönmez, 5/B Sınıfı öğrencisi İlyas Samet Dilsiz ve 7/B sınıfı öğrencisi Muhammed Enes Er, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit’i makamında ziyaret ettiler.

Öğrenciler okul dergisi için Müdür Hasan Başyiğit ile yaptıkları röportajla, aynı zamanda eğitim programında yer alan "Çerçevesi belirli bir konu hakkında konuşma" ve "İldeki kurum ve kuruluşları tanıma" amacını da gerçekleştirdiler. Öğrenciler İl Milli Eğitim Müdürünün görevleri, pandemi sürecinde okullarda alınan önlemler, uzaktan eğitimde özel gereksinimli öğrencilerle ilgili yapılan faaliyetler hakkında İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit’e sorular yöneltti. Öğrenciler sorularını içtenlikle yanıtlayan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit’e teşekkür ettiler. Müdür Başyiğit, öğrencilere çalışmalarında başarılar diledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ile yapılan röportajın okul dergisinde yer alacağı belirtildi.