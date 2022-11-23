Özel öğrenciler kendi pişirdikleri tarhana cipsini Müdür Başyiğit’e ikram etti

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit’e Bahattin Çini Özel Eğitim Meslek Okulunu ziyaretinde özel öğrenciler ekşi mayalı hamurdan ürettikleri baharatlı tarhana cipsini ikram ettiler.

Ziyarette, Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, öğrencilerin yaptıkları çalışmaları inceledi ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaret esnasında Müdür Hasan Başyiğit ve Şube Müdürü İrfan Kanık öğrencilerin ekşi mayalı hamurdan ürettikleri baharatlı tarhana cipsinin yapılışını izlediler. Öğrenciler, üretim sonunda pişirdikleri tarhana cipsinden Müdür Başyiğit ve Şube Müdürü İrfan Kanık’a ikram ettiler.

Öğretmenler odasını ziyaret ederek okulda görev yapan öğretmenlerle sohbet eden Müdür Hasan Başyiğit, okuldaki eğitim öğretimle ilgili bilgi aldı.

Ziyaret sonunda Hasan Başyiğit, okul yönetiminden okuldaki üretim çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. Okul Müdürü Mehtap Kınalıbaş, okulda tam buğday ekmeği, çavdar ekmeği, geleneksel köy ekmeği, poğaça, tarhana, tarhana cipsi gibi ürünler üreterek satışını yaptıklarını, ayrıca dekoratif tablolar, promosyon ürünleri, kumaş üzerine taş baskı ürünler, seramik ürünler üreterek satışını yaptıklarını, öğrencilerin tüm üretim süreçlerinde aktif rol aldığını ifade etti.

Başyiğit, sözü edilen çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.