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Özel öğrenciler için ’’Telafide bende varım’’ etkinliği

Kütahya’nın Emet İlçesi Ashaboğlu Ortaokulu özel eğitim öğrencileri için ’’Telafide bende varım’’ etkinlikleri yapıldığı bildirildi

KÜTAHYA 29.07.2021, 15:27
Özel öğrenciler için ’’Telafide bende varım’’ etkinliği
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Kütahya’nın Emet İlçesi Ashaboğlu Ortaokulu özel eğitim öğrencileri için ’’Telafide bende varım’’ etkinlikleri yapıldığı bildirildi

Ashaboğlu Ortaokulu Müdürü Mustafa Tanrıver, yaptığı açıklamada, "Telafide bende varım’’ etkinlikleri kapsamında 2 etkinliğimiz daha tamamlandı. Okulumuzda açılan özel eğitim öğrencileri için dil, konuşma ve görsel, duysal etkinlikler tamamlandı. Öğrencilerimiz bu süreci başarılı şekilde tamamladılar. Telafide bene varım etkinliklerimiz aralıksız olarak devam edecek’’ ifadelerini kullandı.
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