Özel öğrenciden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, ”Ben sizinle helikoptere binmek istiyorum”

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde eğitim gören 10 yaşındaki Mehmet Y. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderdiği mesajda, “Geçmiş olsun” dileklerini ileterek, kendisiyle helikoptere binmek istediğini söyledi.

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Kaymakam Didem Dinç Özay Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde eğitim gören özel öğrencileri ziyaret ederek eğitim seti hediye etti. Ziyaret esnasında özel öğrencilerden 10 yaşındaki Mehmet Y. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a,” Cumhurbaşkanım geçmiş olsun. Sizi çok seviyorum. Allah acil şifalar versin. Ben sizinle helikoptere binmek istiyorum” mesajını iletti.

Özel öğrenci Mehmet Y’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mesajının kendisini çok duygulandırdığını söyleyen Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, “ Onlar her zaman bizler için çok özeller ve en önemlisi kalpleri engelleri çoktan aşmış” dedi.