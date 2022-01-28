(ÖZEL) Karlı ve buzlu yollarda araç kullanmanın püf noktaları

Kütahyalı sürüş eğitmeni Cevdet Korkmaz, taşıtlar için buzlu zeminin kardan daha tehlikeli olduğunu belirterek sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Korkmaz, yurdun bir çok bölgesinde kar yağışının etkili olduğunu, bunun da sürücüler içinde tehlikeli hale geldiğini ifade etti. Bazı sürüş teknikleriyle kar ve buz tehlikesini en aza indirmenin mümkün olduğunu dile getiren Cevdet Korkmaz, “Karlı ve buzlu havalarda kışlık lastikler mutlaka takılması gerekiyor ancak kışlık lastiklerde bazen bizi yüzde yüz kurtaran bir olay değildir. Özellikle yağan karların eriyip tekrar kar yağdığında buzlanma meydana gelir ve kışlık lastiklerde hükmünü yitirecektir bu nedenle zincir bulundurmak ve takmakta fayda var. Kış aylarından aracımızı kullanırken içimizde bolca sabır gerekmektedir. Yollarımız asfalt olmaktan çıkıp karlı ve buzlu yollara dönüştüğü için kalkış vitesimizi 1 değil 2 ile yapmamızda fayda var. Kalkışımızı yavaş, rahvan bir şekilde yaparak mümkün olduğunca da 2 ile kalkıp 2 ile de devam edilmeli ve ani direksiyon hareketlerinden kaçınılmalı. Kış aylarından aracımızın hızını ise 50 kilometrenin üzerine çıkarmamak gerekir ve takip mesafesini ise 50 ile giderken 50 metre olarak korumamız gerekir. Ani duruşlardan ise takip mesafesini koruduktan sonra ani frenden ve debriyajı bırakmaktan kaçınılmalı. Yokuşlarda aşağıya doğru inerken aracımız sağa doğru kaydıysa sağa, sola doğru kaydıysa sola direksiyonu çevirmeliyiz ve fiziksel olarak araç ile zıtlaşmamak gerekiyor. Karlı ve buzlu yollarda seyahat edecek sürücüler ise araçlarında takoz, çekme halatı, zincir, reflektör, yardım çantası ile bir de battaniye bulundurulmalı ve aracın yakıt seviyesini ise yüzde 75’in üzerinden tutulmalıdır" diye konuştu.