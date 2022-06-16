Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda incelemelerde bulundu

Vali Ali Çelik, Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda “43 Proje Resim Sergisi” ile okul bahçesinde kurulan seranın açılışına katıldı. Vali Çelik, açılış kurdelesini okul öğrencileri Rıza Deniz Er ve Sevim Şifa Atasoy’la birlikte kesti.

Vali Ali Çelik, “Toprakta Açan Çocuklar” projesi çerçevesinde oluşturulan seradaki ürünler hakkında bilgiler aldı. Öğrencilerin motor ve sosyal becerilerini geliştirmek için hazırlanan serada çilek yetiştirilmesi tavsiyesinde bulunan Vali Çelik, çocukların emek verdiği serada dalından meyve yeme keyfini yaşaması gerektiğini söyledi.

Okulda incelemelerde bulunarak müzik ve görsel sanatlar derslerine de katılan Vali Ali Çelik, öğrencilerle birlikte ebru yaptı. Derslere katılan Vali Çelik’e, öğrenciler sarılarak sevgilerini gösterdi.

Vali Ali Çelik, Halk Eğitim Merkezi kurslarını tamamlayan velilerin el emeği göz nuru eserlerinin yer aldığı serginin de açılışını yaptı. Velilerle bir süre sohbet eden Vali Çelik, “Çocuklarımız için en büyük ilaç sevgi. Sevgi dolu mücadeleniz için teşekkür ediyorum” dedi.

Vali Ali Çelik’e İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ile Okul Müdürü Mehmet Kabadayı eşlik etti.