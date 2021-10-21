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Özel Eğitim Meslek Okulunda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Şenliği

Kütahya’da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları kapsamında Bahattin Çini Özel Eğitim Meslek Okulunun hazırladığı bilim fuarı açılışı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve Eğitim Bir Sen Kütahya 1 No’lu Şube Başkanı Fatih Köse’nin katılımıyla gerçekleştirildi.

KÜTAHYA 21.10.2021, 13:38
Özel Eğitim Meslek Okulunda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Şenliği

Kütahya’da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları kapsamında Bahattin Çini Özel Eğitim Meslek Okulunun hazırladığı bilim fuarı açılışı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve Eğitim Bir Sen Kütahya 1 No’lu Şube Başkanı Fatih Köse’nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Bilim fuarı kapsamında özel öğrencilerin öğretmenleri ile hazırladığı bilimsel faaliyetleri inceleyen İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti. Yapılan çalışmaların çok değerli olduğunu belirten Müdür Hasan Başyiğit, öğrenci ve öğretmenlere verdikleri emek dolayısıyla teşekkür etti.

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