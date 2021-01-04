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Oyuktepe Şehitliği’ne ulaşım kolaylaşacak
Köy sakinlerinin şehitlik yolu talebi üzerine Kütahya merkeze bağlı Yeşilbayır Köyü’ne giden Vali Ali Çelik, Oyuktepe Şehitliği’ni yerinde inceledi. Vali Çelik, şehitliğe ulaşımın kolaylaştırılması için yol çalışması yapılacağını söyledi.
KÜTAHYA 04.01.2021, 10:05
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Köy sakinlerinin şehitlik yolu talebi üzerine Kütahya merkeze bağlı Yeşilbayır Köyü’ne giden Vali Ali Çelik, Oyuktepe Şehitliği’ni yerinde inceledi. Vali Çelik, şehitliğe ulaşımın kolaylaştırılması için yol çalışması yapılacağını söyledi.
Kütahya Valisi Ali Çelik, Kütahya-Eskişehir Muharebeleri’nin en kanlı çatışmalarının yaşandığı Yeşilbayır Köyü’nde şehit olan Mehmetçiklerin anısına yaptırılan Oyuktepe Şehitliği Anıtı’nda incelemelerde bulundu.Köylülerin şehitlik yolu talebi üzerine yerinde incelemeler yapan Vali Ali Çelik, şehitliğe ulaşımın kolaylaştırılması için İl Özel İdaresi tarafından yol çalışmasına başlanacağını söyledi.
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