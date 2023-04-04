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Otomobilin orta refüje çıktığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı
OTOMOBİLİN ORTA REFÜJE ÇIKTIĞI TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI
KÜTAHYA 04.04.2023, 12:26
Kütahya’da kontrolden çıkan otomobilin orta refüje çıktığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Bölücek Mahallesi Ahmet Derin Caddesi üzerinde meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, seyir halindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüje çıktı. Kazada sürücü ve araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yarılılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Refüje çıkan otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.