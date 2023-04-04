Kütahya’da kontrolden çıkan otomobilin orta refüje çıktığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bölücek Mahallesi Ahmet Derin Caddesi üzerinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, seyir halindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüje çıktı. Kazada sürücü ve araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yarılılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Refüje çıkan otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.