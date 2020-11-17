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Otomobilde uyuşturucu ele geçirildi
Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, park halinde otomobilde 1 gram ağırlığı metamfetamin ve 11 gram ağırlığı bonzai ele geçirildi.
KÜTAHYA 17.11.2020, 19:11
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Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, park halinde otomobilde 1 gram ağırlığı metamfetamin ve 11 gram ağırlığı bonzai ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmada, İstasyon Mahallesi Demirköprü altında park halinde bulunan 43 HT 976 plakalı araç ve içerisinde bulunan D.D. ve R.Ü. isimli şahıslar üzerinde yapılan aramada 1 gram daralı ağırlığı metamfetamin, 11 gram ağırlığı bonzai ele geçirildi.Şüpheliler, D.D. ve R.Ü., gözaltına alındı.