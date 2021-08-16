banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Ebrar Karakurt'un kadın sevgilisi ile paylaşımı sosyal medyayı salladı!
Ebrar Karakurt'un kadın sevgilisi ile paylaşımı sosyal medyayı salladı!
Taliban'ın, yerel halktan talebi: '15 yaşından büyük kızlarınızı...'
Taliban'ın, yerel halktan talebi: '15 yaşından büyük kızlarınızı...'
Ata Demirer hastaneye kaldırıldı
Ata Demirer hastaneye kaldırıldı
Kurlarda son durum ne?
Kurlarda son durum ne?

Otomobil takla attı, 2 kişi yaralandı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, otomobilin yoldan çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

KÜTAHYA 16.08.2021, 11:55
Otomobil takla attı, 2 kişi yaralandı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, otomobilin yoldan çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı Balıköy karayolunun 8. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı’dan Değirmisaz köyü istikametine gitmekte olan H.D. idaresindeki 35 ZA 074 plakalı otomobil, seyir halindeyken virajı alamayarak yoldan çıkarak takla attı. Kazada, otomobil sürücüsü H.D. ile yanında yolcu olarak bulunan H.P. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.
Yorumlar (0)
28°
açık