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Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı
Kütahya’da otomobil ile kamyonetin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
KÜTAHYA 13.12.2021, 15:01
Kütahya’da otomobil ile kamyonetin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Kütahya-Tavşanlı karayolu üzerinde meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Alime D. yönetimindeki 43 ACL 908 plakalı otomobil, önce orta refüjdeki ağacı sonra da Bilal A. idaresindeki kamyonete çarpıştı. Kazada, otomobilin sürücüsü Alime D., yaralandı.
Yaralı, ambulansla Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.