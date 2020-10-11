banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Alaattin Çakıcı’ya 17 yıl hapis cezası
Alaattin Çakıcı’ya 17 yıl hapis cezası
Çocuk tecavüzcülerine hadım cezası! Nijerya'da yeni uygulama yasalaştı
Çocuk tecavüzcülerine hadım cezası! Nijerya'da yeni uygulama yasalaştı
Telif davası sonuçlandı; Acun Ilıcalı tazminat ödeyecek
Telif davası sonuçlandı; Acun Ilıcalı tazminat ödeyecek
Evden çalışırken yapılan 6 hata
Evden çalışırken yapılan 6 hata

Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

OTOMOBİL İLE ELEKTRİKLİ BİSİKLET ÇARPIŞTI: 1 YARALI

KÜTAHYA 11.10.2020, 04:04
3
Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kütahya’nın Emet ilçesinde otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Emet ilçesi Akpınar Mahallesi Hisarcık yolu üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Emet ilçesinden Hisarcık istikametine doğru gitmekte olan 26 ABG 911 plakalı Bünyamin Yiğit (30) yönetimindeki otomobil ile aynı yol üzerinde karşı tarafa geçmek için dönen Hüseyin Yüksel yönetimindeki elektrikli bisiklet çarpıştı. Kazada yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü Hüseyin Yüksel, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
16°
açık
Namaz Vakti 11 Ekim 2020
İmsak 05:40
Güneş 07:04
Öğle 12:56
İkindi 16:04
Akşam 18:37
Yatsı 19:56
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 10
2. Fenerbahçe 4 8
3. Karagümrük 4 7
4. Galatasaray 4 7
5. Erzurumspor 4 7
6. Antalyaspor 4 7
7. Hatayspor 4 7
8. Göztepe 4 6
9. Kasımpaşa 4 6
10. Kayserispor 4 6
11. Konyaspor 3 5
12. Trabzonspor 4 5
13. Sivasspor 3 4
14. Gençlerbirliği 3 4
15. Beşiktaş 4 4
16. Malatyaspor 4 4
17. Gaziantep FK 4 3
18. Çaykur Rizespor 4 2
19. Denizlispor 4 2
20. Ankaragücü 3 1
21. Başakşehir 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Altınordu 4 9
3. Tuzlaspor 4 8
4. Adana Demirspor 4 8
5. Samsunspor 4 8
6. Altay 4 7
7. Ankara Keçiörengücü 4 7
8. Giresunspor 4 7
9. Adanaspor 4 6
10. Balıkesirspor 4 6
11. Akhisar Bld.Spor 4 4
12. Bursaspor 4 4
13. Bandırmaspor 4 4
14. Ümraniye 4 4
15. Ankaraspor 4 3
16. Eskişehirspor 4 2
17. Boluspor 4 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 4 12
2. Aston Villa 3 9
3. Leicester City 4 9
4. Arsenal 4 9
5. Liverpool 4 9
6. Tottenham 4 7
7. Chelsea 4 7
8. Leeds United 4 7
9. Newcastle 4 7
10. West Ham 4 6
11. Southampton 4 6
12. Crystal Palace 4 6
13. Wolverhampton 4 6
14. Man City 3 4
15. Brighton 4 3
16. M. United 3 3
17. West Bromwich 4 1
18. Burnley 3 0
19. Sheffield United 4 0
20. Fulham 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Real Betis 5 9
3. Real Sociedad 5 8
4. Villarreal 5 8
5. Barcelona 3 7
6. Sevilla 3 7
7. Getafe 4 7
8. Valencia 5 7
9. Cádiz 5 7
10. Granada 4 7
11. Osasuna 4 6
12. Atletico Madrid 3 5
13. Celta de Vigo 5 5
14. Eibar 5 4
15. Huesca 5 4
16. Elche 3 4
17. Deportivo Alaves 5 4
18. Levante 4 3
19. Athletic Bilbao 4 3
20. Real Valladolid 5 2