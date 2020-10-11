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Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı
OTOMOBİL İLE ELEKTRİKLİ BİSİKLET ÇARPIŞTI: 1 YARALI
KÜTAHYA 11.10.2020, 04:04
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Kütahya’nın Emet ilçesinde otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Emet ilçesi Akpınar Mahallesi Hisarcık yolu üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Emet ilçesinden Hisarcık istikametine doğru gitmekte olan 26 ABG 911 plakalı Bünyamin Yiğit (30) yönetimindeki otomobil ile aynı yol üzerinde karşı tarafa geçmek için dönen Hüseyin Yüksel yönetimindeki elektrikli bisiklet çarpıştı. Kazada yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü Hüseyin Yüksel, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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