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Otomobil elektrik direğine çarptı: 4 yaralı
OTOMOBİL ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI: 4 YARALI
KÜTAHYA 17.08.2020, 08:06
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Kütahya’da otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, Sultanbağı Mahallesi Sultanbağı Caddesi üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Mehmet Furkan O. idaresindeki 43 ABT 068 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı.Sürücü ile araçtaki Mehmet O., Ahmet Taha Ü. ve Talha A. yaralandı.
Yarılar, ambulanslarla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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