Otobüs duraklarında temizlik çalışması

Kütahya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Yıkama ve İlaçlama Birimi, şehir geneli otobüs duraklarında detaylı temizleme ve dezenfeksiyon çalışması yapmaya devam ediyor.

Çok sayıda vatandaşımıza hizmet veren otobüs duraklarında hastalıklara karşı önlem almak amacıyla çalışmalarına ara vermeden devam eden Kütahya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Yıkama ve İlaçlama Birimi, halk sağlığını ön planda tutarak şehrin farklı bölgelerinde bulunan kapalı ve açık otobüs duraklarında detaylı temizlik çalışmalarını hızlı bir şekilde bitiriyor.