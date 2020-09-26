Son Dakika
Oto elektrikçisinden örnek davranış
OTO ELEKTRİKÇİSİNDEN ÖRNEK DAVRANIŞ HASTANENİN AMBULANS VE HİZMET ARAÇLARINA ÜCRETSİZ ELEKTRİK BAKIMI
KÜTAHYA 26.09.2020, 18:50
2
Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde oto elektrikçisi Bekir Arslan, pandemi döneminde sağlık sektörüne katkıda bulunmak amacıyla hastanenin ambulanslar ve hizmet araçlarının elektrik bakım işlerini ücretsiz yapıyor.
Korona virüsle mücadele adına örnek bir davranış sergileyen oto elektrikçisi Bekir Arslan, “Sağlık çalışanlarımız vatandaşlarımızın sağlığı için gece gündüz fedakarca görev yapmaktalar. Ben de salgınla mücadeleye bir nebze olsun katkıda bulunmak amacıyla hastanenin ambulans ve hizmet araçlarının elektrik bakımlarını ücretsiz yapıyorum. İnşallah birlik beraberlik içerisinde bu salgını hep birlikte atlatacağız” diye konuştu.
27°
açık
Namaz Vakti 26 Eylül 2020
|İmsak
|05:24
|Güneş
|06:49
|Öğle
|13:00
|İkindi
|16:22
|Akşam
|19:02
|Yatsı
|20:22
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Karagümrük
|3
|7
|2. Hatayspor
|3
|7
|3. Galatasaray
|2
|6
|4. Alanyaspor
|2
|6
|5. Erzurumspor
|3
|6
|6. Göztepe
|3
|5
|7. Trabzonspor
|3
|4
|8. Beşiktaş
|2
|4
|9. Antalyaspor
|2
|4
|10. Fenerbahçe
|2
|4
|11. Kasımpaşa
|3
|3
|12. Sivasspor
|2
|3
|13. Kayserispor
|3
|3
|14. Gaziantep FK
|3
|2
|15. Konyaspor
|1
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|1
|17. Denizlispor
|2
|1
|18. Malatyaspor
|3
|1
|19. Ankaragücü
|1
|0
|20. Çaykur Rizespor
|2
|0
|21. Başakşehir
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankara Keçiörengücü
|3
|7
|2. İstanbulspor
|3
|6
|3. Adanaspor
|3
|5
|4. Samsunspor
|2
|4
|5. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|6. Adana Demirspor
|2
|4
|7. Giresunspor
|3
|4
|8. Tuzlaspor
|2
|4
|9. Balıkesirspor
|3
|3
|10. Bursaspor
|3
|3
|11. Altınordu
|2
|3
|12. Bandırmaspor
|2
|3
|13. Ankaraspor
|2
|3
|14. Ümraniye
|3
|3
|15. Altay
|2
|1
|16. Boluspor
|2
|1
|17. Eskişehirspor
|2
|1
|18. Menemen Belediyespor
|2
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|3
|9
|2. Leicester City
|2
|6
|3. Arsenal
|2
|6
|4. Liverpool
|2
|6
|5. Crystal Palace
|3
|6
|6. Chelsea
|3
|4
|7. Tottenham
|2
|3
|8. Man City
|1
|3
|9. Aston Villa
|1
|3
|10. Leeds United
|2
|3
|11. Brighton
|3
|3
|12. Wolverhampton
|2
|3
|13. M. United
|2
|3
|14. Newcastle
|2
|3
|15. West Bromwich
|3
|1
|16. Burnley
|1
|0
|17. West Ham
|2
|0
|18. Sheffield United
|2
|0
|19. Fulham
|2
|0
|20. Southampton
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Granada
|2
|6
|2. Real Betis
|2
|6
|3. Real Sociedad
|3
|5
|4. Valencia
|3
|4
|5. Villarreal
|2
|4
|6. Celta de Vigo
|2
|4
|7. Getafe
|2
|4
|8. Osasuna
|2
|3
|9. Cádiz
|2
|3
|10. Huesca
|3
|2
|11. Real Madrid
|1
|1
|12. Eibar
|2
|1
|13. Deportivo Alaves
|3
|1
|14. Real Valladolid
|2
|1
|15. Atletico Madrid
|0
|0
|16. Barcelona
|0
|0
|17. Sevilla
|0
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Athletic Bilbao
|1
|0
|20. Elche
|1
|0