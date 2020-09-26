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Oto elektrikçisinden örnek davranış

OTO ELEKTRİKÇİSİNDEN ÖRNEK DAVRANIŞ HASTANENİN AMBULANS VE HİZMET ARAÇLARINA ÜCRETSİZ ELEKTRİK BAKIMI

KÜTAHYA 26.09.2020, 18:50
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Oto elektrikçisinden örnek davranış

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde oto elektrikçisi Bekir Arslan, pandemi döneminde sağlık sektörüne katkıda bulunmak amacıyla hastanenin ambulanslar ve hizmet araçlarının elektrik bakım işlerini ücretsiz yapıyor.

Korona virüsle mücadele adına örnek bir davranış sergileyen oto elektrikçisi Bekir Arslan, “Sağlık çalışanlarımız vatandaşlarımızın sağlığı için gece gündüz fedakarca görev yapmaktalar. Ben de salgınla mücadeleye bir nebze olsun katkıda bulunmak amacıyla hastanenin ambulans ve hizmet araçlarının elektrik bakımlarını ücretsiz yapıyorum. İnşallah birlik beraberlik içerisinde bu salgını hep birlikte atlatacağız” diye konuştu.

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