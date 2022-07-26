Osmangazi’ye sıcak asfalt

Osmangazi Mahallesi Hekim Sinan Caddesi’nden başlayan sıcak asfalt serim çalışması Mimar Sinan Caddesi ile birlikte çevre yolu yan yolda toplam bin 200 metrelik alanda devam ediyor. Çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, yapılan çalışmalarla şehrin her bir noktasında yol standartlarının yükseldiğini söyledi.

Geçtiğimiz aylarda yağmur suyu hat döşeme çalışmaları tamamlanan Osmangazi Mahallesi Mimar Sinan ve Hekim Sinan Caddesi’nde sıcak asfalt serim çalışmaları başladı.

İmar planına göre önceden 9 metre olan cadde yeni düzenleme ile birlikte 14 metreye çıkartılıyor. Çevre yolu yan yolda bulunan ve Fatih Sanayi Sitesi girişine kadar yapılacak asfalt serim çalışmasını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya yol ağının önemli bir bölümünde bugüne kadar asfalt serim çalışmasını tamamlandığını ifade etti. Başkan Işık, yol standartlarının ve konforun arttığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.