OSB akademi eğitimlerine DPÜSEM imzası

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi yatırımcılarının ve çalışanlarının kariyer planlamalarına katkıda bulunmak amacıyla faaliyete geçirilen Kütahya OSB Akademi’de eğitimler DPÜSEM ile OSB Akademi iş birliğinde yapılıyor.

OSB Akademi resmi internet sitesinde en fazla başvuru alan eğitimlerden biri olan İleri Excel eğitiminin birinci oturumu Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. DPÜSEM ile OSB Akademi arasındaki eğitim üniversite akademisyenlerinden Öğr. Gör. Eyüp Irgat tarafından ileri seviyede ve uygulamalı olarak gerçekleştirildi.

Eğitimlerle ilgili bir açıklama yapan DPÜSEM Müdürü Öğr. Gör. A. Bülent Gül, üniversite, sanayi iş birliğinin önemli çalışmalarından biri olan iş birliğinde ikinci grup eğitimlerin yine OSB Akademi ile DPÜSEM iş birliğinde 13-14 Eylül tarihlerinde gerçekleştirileceğini ve bundan sonra da DPÜSEM’in üniversite, sanayi iş birliği çerçevesinde farklı çalışmalarını gerçekleştirilmeye devam edeceğini belirtti.